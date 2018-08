Maior, scrisoare Giuliani. Manda: Muncă de șef de securitate. Solicitări la Washington "A vrut sa iasa din subiect minimalizand importanța scrisorii si a domnului Giuliani (...) Din punctul meu de vedere, scrisoarea este foarte buna si foarte corecta (...) Nici in acest moment, domnul Maior nu isi da seama ca este ambasadorul Romaniei si face tot o munca de sef de securitate. Ii pune pe cei de la ambasada sa afle ce intalniri a avut domnul Giuliani, cu cine s-a intalnit, ca sa-si argumenteze povestea aceasta de lobby. Cred ca ar fi momentul ca cei din ambasada sa anunte in centrala daca au existat aceste solicitari, ca sa nu ramana doar o chestiune pe care ma auzit-o eu",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

