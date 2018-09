Stiri pe aceeasi tema

- "Am spus un adevar si consider ca am lucrat in interesul national. Nu inteleg cum poate cineva sa afirme ca am interferat in politica americana, cand este vorba despre o persoana privata. Nu am vazut nici cel mai mic gest, atitudine sau declarație din partea americana care sa confirme acest…

- O posibila frauda cu SMS-uri, in numele ANAF (Agenția Naționala de Administrare Fiscala), se deruleaza zilele acestea pe telefoane mobile ale contribuabililor. In acest sens, ANAF avertizeaza – prin intermediul unui comunicat – ca nu transmite SMS-uri contribuabililor cu privire la situația fiscala…

- Ioana, femeia despre care se spune ca are o relație cu legendarul jucator Ilie Nastase, a facut primele declarații referitor la legatura dintre ei. Ilie Nastase și Brigitte Sfat se afla in divorț , insa intre timp fiecare dintre ei incearca sa-și vada mai departe de viața. D espre Ilie Nastase s-a…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, va susține vineri, la ora 12.00, la sediul ministerului, o declarație de presa in legatura cu proiectul noii legi a pensiilor. Știre in curs de actualizare The post Lia Olguța Vasilescu, primele declarații despre noua lege a pensiilor appeared…

- Sandra N este in culmea fericirii, dupa ce a devenit mama. Frumoasa artista a nascut un baietel perfect sanatos, care a primit numele Avi Alexandru. Sandra N a oferit si primele declaratii dupa ce a nascut. Sandra N, proaspata mamica din showbiz, a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre cum…

- Raed Arafat a facut primele declaratii dupa tragedia de la Fetești. El a marturisitt ca un elicopter SMURD a fost trimis de urgenta la fata locului.(CITEȘTE ȘI: TRAGEDIE LA BAZA 86 BORCEA! UN MIG 21 LANCER S-A PRABUSIT, IN URMA CU SCURT TIMP!) Un elicopter SMURD a fost trimis de urgența la Fetesti,dupa…

- Polițiștii din vestul țarii sunt in alerta generala. In aceasta noapte a fost descoperit intr-o padure trupul carbonizat al unui taximetrist din Lugoj. Din primele informații, se pare ca ar fi vorba despre o crima oribila.Reacția Alinei Mungiu Pippidi la anunțul lui Iohannis de a candida pentru…

- Marian Dragulescu a fost oprit de medici sa mai participe la concursuri dupa ce i s-au desoperit anumite probleme la inima. In urma unui control realizat la INMS, gimnastul a aflat ca are extrasistole și i s-a recomandat un control cardiac amanunțit, iar medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicala.…