- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, intr-o emisiune difuzata sambata seara pe postul Digi24, ca in Romania exista o campanie recurenta de stiri false in ceea ce il priveste, el tinand sa sublinieze in context ca nu are nicio intentie politica si ca nu intreprinde nicio "actiune…

- Tariceanu anunța ca George Maior trebuie schimbat din funcția de ambasador: ”Face de multa vreme deservicii tarii sale”, a spus liderul ALDE, marți, dupa ședința conducerii partidului. „George Maior face de multa vreme deservicii tarii sale. In primul rand, a facut deservicii in calitate de director…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a declarat luni ca nu vrea sa se pronunte pe decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a demara procedura de evaluare a procurorului general Augustin Lazar.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a declarat luni ca nu a avut discutii cu oficialii americani despre protestul din 10 august de la Bucuresti, dar SUA urmaresc atent aspecte legate de evaluarile din tara noastra. Maior a mai afirmat ca el promoveaza interesele noastre strategice, de…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, s-a intalnit cu secretarul american pe Energie, Rick Perry, in contextul recent adoptatei legi offshore. Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, susține ca Maior a fost chemat pentru a i se spune ca americanii doresc acces gratuit la resursele de hidrocarburi…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intrevedere cu secretarul american al energiei, Rick Perry, iar discutiile au vizat legea offshore adoptata de Parlament. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca intalnirea…

- Departamentul Justitiei de la Washington a anuntat joi o noua politica referitoare la atacurile informatice ale altor tari impotriva Statelor Unite. Pe viitor, publicul american va fi informat despre operatiuni cum a fost cea din 2016 a Rusiei impotriva Partidului Democrat, in timpul campaniei electorale…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, si secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, au avut miercuri o intalnire la ambasada Romaniei din Washington, ocazie cu care au discutat mai multe subiecte conexe dimensiunii de securitate din cadrul parteneriatului…