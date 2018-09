Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, spune ca exista o campanie de stiri false impotriva sa si afirmatii conform carora ar coordona anumite miscari politice si pe care le respinge, insa, categoric. El a spus ca nu a reactionat pana acum la toate aceste acuzatii, pentru ca nu avea de ce…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, spune ca exista o campanie de stiri false impotriva sa si afirmatii conform carora ar coordona anumite miscari politice si pe care le respinge, insa, categoric.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, intr-o emisiune difuzata sambata seara pe postul Digi24, ca in Romania exista o campanie recurenta de stiri false in ceea ce il priveste, el tinand sa sublinieze in context ca nu are nicio intentie politica si ca nu intreprinde nicio "actiune…

- „Chiar daca unora nu le va face placere acest lucru” Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, spune ca exista o campanie de stiri false impotriva sa si afirmatii conform carora ar coordona anumite miscari politice si pe care le respinge, insa, categoric. Nu a reactionat pana acum la toate aceste…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, spune ca exista o campanie de stiri false impotriva sa si afirmatii conform carora ar coordona anumite miscari politice si pe care le respinge, insa, categoric. El a spus ca nu a reactionat pana acum la toate aceste acuzatii, pentru ca nu avea de ce…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, spune ca exista o campanie de stiri false impotriva sa si afirmatii conform carora ar coordona anumite miscari politice si pe care le respinge, insa, categoric. El a spus ca nu a reactionat pana acum la toate aceste acuzatii, pentru ca nu avea de…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, spune ca exista o campanie de stiri false impotriva sa si afirmatii conform carora ar coordona anumite miscari politice si pe care le respinge, insa, categoric.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, intr-o emisiune difuzata sambata seara pe postul Digi24, ca in Romania exista o campanie recurenta de stiri false in ceea ce il priveste, el tinand sa sublinieze in context ca nu are nicio intentie politica si ca nu intreprinde nicio "actiune…