Stiri pe aceeasi tema

- "Magnitsky Act" (Lista Magnitsky), adoptat de Senatul SUA in 2012, prevede sanctiuni de viza si financiare impotriva oficialilor implicati in incalcari ale drepturilor omului. Pana acum pe aceasta lista sunt 52 de persoane din Rusia, Uzbekistan si Ucraina, acuzate de coruptie si incalcari ale drepturilor…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, este chemat la raport in Centrala Ministerului Afacerilor Externe pentru a da explicații privind declarațiile denigratoare la adresa avocatului lui Donald Trump, Rudolph Giuliani. Intr-un comunicat de presa, MAE ii asigura pe partenerii internaționali ca „in…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a declarat luni ca nu vrea sa se pronunte pe decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a demara procedura de evaluare a procurorului general Augustin Lazar.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intalnire cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry, cu care a discutat despre evolutia industriei energetice si proiectele din domeniu in care este implicata Romania. .

- Romania este cea mai pro-americana țara din Europa și forțele americane sunt binevenite in țara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis."Suntem…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a subliniat valentele defensive ale scutului antiracheta si importanta sa strategica pentru Romania, pentru Statele Unite ale Americii si statele NATO in ansamblu, in cadrul unei intrevederi avute luni cu ...

- "Statele Unite și Romania impartașesc o prietenie adanca și de lunga durata și un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurarii securitații transatlantice și a prosperitații reciproce", se arata in textul proclamației.…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, si secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, au avut miercuri o intalnire la ambasada Romaniei din Washington, ocazie cu care au discutat mai multe subiecte conexe dimensiunii de securitate din cadrul parteneriatului…