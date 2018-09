Stiri pe aceeasi tema

- Birchall a afirmat, la Scoala politica de vara a femeilor social-democrate, ca dialogul strategic "ajuta Romania sa continue sa fie un factor de stabilitate si de securitate in regiunea noastra". "Adevarul este ca in ultimele luni de zile am facut pasi extrem de importanti pentru aprofundarea…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, considera ca este momentul ca Romania sa isi asume un rol mai proeminent in redefinirea cadrului de dezvoltare economica in spatiul transatlantic si ca Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite are capacitatea de a sustine…

- G. Maior: Scrisoarea lui Rudolph Giuliani reprezinta expresia unui lobby George Maior. Foto: Arhiva. Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, a afirmat ca scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani autoritatilor române reprezinta expresia unui lobby initiat de anumite…

- Doi parteneri strategici, unul fiind cel mai puternic din lume, Statele Unite, celalat fiind derizoriu sub aspect economic, politic și militar, dar beneficiind de o poziție favorabila in plan geostrategic, iși negociaza interesele. Este cat se poate de firesc. Fiecare vrea sa obțina mai mult. In…

- Senatorii republicani din Statele Unite au interesul sa-l confirme in functie inainte de alegerile de la jumatate de mandat, din 6 noiembrie, pe Adrian Zuckerman ca ambasador al Statelor Unite in Romania, astfel incat noul ambasador sa-si inceapa activitatea cel tarziu in primavara anului viitor, a…

- "Nu-l cunosc", a declarat Hans Klemm, intrebat de jurnalisti daca il stie pe posibilul viitor ambasador in Romania, potrivit Agerpres. Hans Klemm a mai spus ca deocamdata nu i s-a terminat mandatul si nici nu stie cand anume i se va termina acesta. "Depinde de Senatul Statelor Unite", a declarat…

- Potrivit anuntului publicat pe site-ul oficial al Presedintiei americane, ADRIAN ZUCKERMAN a fost nominalizat ca ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor UNite in Romania. El s-a nascut la Iasi, de unde a emigrat la varsta de 10 ani si vorbeste fluent romaneste. Ajuns in Statele Unite, a…

- Președintele Donald Trump l-a nominalizat pe avocatul Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de stiri.tvr.ro Zuckerman, nascut in Romania, a emigrat cu familia in Statele Unite la varsta de 10 ani și vorbește fluent limba romana. E partener…