INGREDIENTE: 2 bucati mici de avocado, ulei de floarea soarelui sau masline, 2 linguri suc de lamaie, sare, piper MOD DE PREPARARE: Taiem avocado pe jumatate, rasucim putin samburele, apoi il scoatem cu ajutorul unui cutit sau al unei linguri. Cu ajutorul unei linguri scoatem pulpa si o punem in paharul de la blender sau intr-un castron. Adaugam zeama de lamaie si pasam cu blenderul pana obtinem o pasta fina. Adaugam mustarul si cate putin ulei, mixand bine de fiecare data. Potrivim gustul de sare si piper. Se poate pastra doua-trei zile la frigider, in recipient inchis. Se poate folosi in diferite…