Mâinile curate ţin gripa departe Pe 7 februarie, autoritatile au declarat epidemie de gripa, dupa ce numarul imbolnavirilor fata de nivelul asteptat a crescut foarte mult, cu aproape 100%. Au fost raportate peste 7.000 de cazuri de gripa clinica, iar numarul deceselor din cauza gripei continua sa creasca. Cum putem diminua riscul de a contracta infectia

- Absenteismul scolar in judetul Buzau este in continua crestere, din cauza gripei si a virozelor respiratorii. In aceasta saptamana, peste 9.000 de elevi au ales sa nu se prezinte la ore, in special copii din clasele primare. In aproape 3.000 de cazuri a fost vorba despre motive medicale, iar peste 6.000…

- IN CRESTERE… Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui a comunicat, in aceste zile, situatia infectiilor respiratorii la nivel judetean. In saptamana a treia din 2020 au fost identificate 910 cazuri de viroze, cu aproximativ 60 mai multe decat in saptamana trecedenta. Numarul total al cazurilor de viroze…

