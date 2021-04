Stiri pe aceeasi tema

- In Dolj, 6.610 elevi participa la ore remediale pentru unele discipline de studiu. Orele se fac cu prezenta fizica in scoli si licee. La trei scoli din Dolj la aceste ore participa peste 200 de elevi. Orele remediale se desfasoara si pe perioada vacantei. In Dolj, participa 6.610 elevi la aceste ore,…

- Duminica, 21 martie, in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni s-a prezentat, pentru a ieși din Romania, o femeie care s-a legitimat cu o carte de identitate emisa de autoritațile belgiene. Cu ocazia formalitaților pentru ieșirea din țara, polițistul de frontiera a constatat faptul…

- Cand spunem Ion Creanga ne vine-n minte bojdeuca in care a copilarit marele scriitor și toate poveștile savuroase din Aminitrile acestuia. Din pacate, locul este adesea imprejmuit de noroi și gunoaie. Chiar și așa sunt turisti care se incumeta sa calce pragul casei.

- Incepand cu data de 23.03.2021, sediul secundar al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Olt, din municipiul Caracal, in care se desfasoara activitati in domeniul Inmatriculare si Evidenta Vehicule, se va muta din imobilul Politiei Municipiului Caracal,…

- Festivalul Național de Literatura pentru Copii „Ion Creanga” de la Iași și „Zilele Creanga” de la Chișinau au debutat luni, la 184 de ani de la nașterea scriitorului. Seriile de manifestari, realizate in parteneriat Romania-Republica Moldova, se incheie in 5 martie și se desfașoara mai ales online,…

- Pandemia a modificat multe comportamente și i-a forțat inclusiv pe cei singuri sa-și caute perechea online. Așa a aparut metoda de fraudare ”romance scam”, in privința careia ING trage un semnal de alarma, potrivit paytech. Perioada pandemiei a fost una propice pentru hackeri, in condițiile in care…

- Pe tot parcursul lunii februarie a anului 2021, Muzeul Național al Literaturii Romane Iași invita publicul interesat sa viziteze Complexul cultural-muzeal „Ion Creanga” Iași din curtea Bojdeucii, unde este expus obiectul lunii: statueta lui Dante Alighieri din Colecția „Nicolae Gane”, potrivit unui…

- Privind-o, ne duce cu gandul la Bojdeuca lui Ion Creanga din vestitele „Amintiri din copilarie”. Este o casa in inima Oasului, ridicata pe undeva prin veacul al XVII-lea. Avand in vedere caracterul pitoresc al constructiei, pe casa și-au pus ochii și cei de la Muzeul Satului din Bucuresti, dorind sa…