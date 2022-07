Stiri pe aceeasi tema

- Doar o zi ne desparte de un nou val de caldura, cu temperaturi spre 40 de grade. Vestul Europei este deja sub o cupola de foc, pentru a doua oara in aceasta vara. In Portugalia este stare de urgenta din cauza incendiilor devastatoare, iar Spania si Franta cauta solutii de urgența. Pentru perioada…

- Potrivit prognozei emise de ANM, vom avea de-a face cu un noul val puternic de canicula, incepand cu 14 iulie. Meteorologii ANM anunta ca din 14 iulie in Romania vremea se va incalzi semnificativ. Maximele vor ajunge in unele zone pana la 34 de grade Celsius. Conform ANM, valul de canicula va fi intens…

- Caldura sufocanta vom avea de suportat in urmatoarele zile. Meteorologii au anuntat in Romania un val de canicula cu temperaturi ce se vor apropia de 40 grade Celsius la umbra. Furtunile cu grindina se intorc in forta.

- Locuitorii din Grecia au fost sfatuiti sa poarte articole vestimentare in culori deschise.Un val de caldura va lovi Grecia incepand de la jumatatea acestei saptamani, dupa o serie de ploi nespecifice acestui anotimp care au cazut in mai multe regiuni ale tarii, a anuntat luni Serviciul national elen…

- Un val de caldura va lovi Grecia incepand de la jumatatea acestei saptamani, dupa o serie de ploi nespecifice acestui anotimp care au cazut in mai multe regiuni ale tarii, a anuntat luni Serviciul national elen de meteorologie.

- Vremea se schimba radical! Daca pana acum luna iunie a fost capricioasa și a adus furtuni de vara și ploi puternice, spre sfarșitul primei luni de vara se pare ca temperaturile incep sa creasca brusc. Un val de aer african se indreapta spre partea de sud și sud-est a Europei și strabate Romania, aducand…

- ANM anunța ca in urmatoarele zile, in Romania vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Cum va fi vremea in perioada 9-22 mai, in fiecare regiune a țarii: Vremea in Banat In Banat, dupa o zi (cea de 10 mai) in care valorile termice se vor situa…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…