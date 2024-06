Mâine va fi marcată Ziua Drapelului Național Pastrand tradiția, Primaria Ploiești sarbatorește Ziua Drapelului Național al Romaniei printr-o serie de manifestari care vor avea loc maine, incepand cu ora 09.00, pe esplanada Palatului Culturii Ploiești. Conform programului anunțat, cu acest prilej, in prezența persoanelor oficiale, se va desfașura ceremonia militara de inalțare a drapelului național. Astfel, dupa salutarea drapelului de lupta, un sobor de preoți va binecuvanta și sfinți drapelul național, iar reprezentanții autoritaților locale vor saruta, cu respect și prețuire, acest simbol național, dupa care, așa cum se vede in fotografia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

