Mâine sunt Rusaliile! Ce semnificație au în tradiția ortodoxă Maine sunt Rusaliile, una dintre cele mai vechi sarbatori creștine alaturi de Paște. De Rusalii, atat creștinii ortodocși, cat și cei greco-catolici, sarbatoresc Pogorarea Sfantului Duh peste sfinții apostoli. Potrivit Codului Muncii, sarbatoarea de Rusalii dar și a doua zi sunt zile libere. Ca in fiecare an, sarbatoarea de Rusalii cade la 50 de zile dupa Paște și la 10 dupa Inalțarea Domnului Isus Hristos. De aceea se mai numește in tradiția populara și Cincizecime, Moșii de Vara, dar și Duminica Mare. Rusaliile catolice au fost sarbatorite anul acesta, pe 23 mai a.c. De Rusalii se leaga mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- In sambata dinaintea Rusaliilor, crestinii ortodocsi din Romania sarbatoresc Mosii de Vara. Este ziua cand se pomenesc cei plecati din aceasta lume. In Moldova, se dau de pomana castroanele cu lapte cu orez si cani impodobite cu cirese si flori.

- In ajunul sarbatorii de Rusalii(Pogorarea Sfantului Duh), crestinii praznuiesc Mosii de vara. In acest an, pe 19 iunie, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe pentru pomenirea raposatilor.

- Etnologul Tudor Pamfile, care s-a ocupat si el de mitul ielelor, a descoperit o legenda straveche in care se povestea ca ielele au fost cele trei fete ale lui Alexandru Machedon, pe nume Catrina, Zaina si Marina. Acestea au baut din apa vie si au devenit creaturi supranaturale. Bogdan Petriceicu Hasdeu…