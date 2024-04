Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși „Prichindel” va așteapta sa va petreceți timpul liber La teatru cu familia și prietenii! Sambata, 13 aprilie 2024, ora 12:00, la Sala 67, va invitam sa vizionați spectacolul „Prietenii Iepurașului”. Un spectacol cu marionete, interactiv, care aduce numai buna dispoziție și relaxare.…

- Parcarea autovehiculelor in Piața 1848 va fi interzisa incepand joi dupa amiaza, iar circulația rutiera va fi oprita incepand de vineri, 22 martie, pana duminica, 24 martie, in Piața 1848 și pe strazile adiacente, cu ocazia desfașurarii ediției a XIV-a a celui mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea…

- 21 martie: Activitați cultural-artistice și educative in Parcul de aventura Dynamis de Ziua Internaționala a Padurilor 21 martie: Activitați cultural-artistice și educative in Parcul de aventura Dynamis de Ziua Internaționala a Padurilor Centrul de Cultura „Augustin Bena” și Teatrul de Papuși „Prichindel”…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește prin teatru, in data de 21 martie 2024, Ziua Mondiala a Marionetiștilor și Papușarilor. Este o zi speciala, in care papușari și marionetiști din toata lumea celebreaza aceasta minunata arta. In fiecare an, UNIMA (Uniunea Internaționala a Marionetiștilor) alege…

- Cu mic cu mare suntem invitati sa ne bucuram impreuna cu cele mai minunate ființe ale noastre, mamele. Vineri, 15 martie, incepand cu ora 16.00, la Teatrul de Papuși, copiii școlii de muzica INSIEME vor susține un spectacol dedicat mamelor. Organizatorii au pregatit și cateva surprize. Source

- ”Sarbatoare primaverii” la Alba Iulia: Concerte, recitaluri și expoziții organizate de clasele Școlii de Arte și Meșteșuguri ”Sarbatoare primaverii” la Alba Iulia: Concerte, recitaluri și expoziții organizate de clasele Școlii de Arte și Meșteșuguri Centrul de Cultura „Augustin Bena” din Alba organizeaza…

- Sambata, 10 februarie a.c., Teatrul de Stat Constanta invita publicul la piesa "Trilogia belgradeana" de Biljana Srbljanovi . Spectacolul va incepe la orele 19.00. "Trilogia belgradeana" exploreaza viata emigrantilor din fosta Iugoslavia, care ajung, din cauza razboiului fratricid, in toate partile…

- Micii spectatori clujeni sunt așteptați la finalul saptamanii la Teatrul de Papuși „Puck” la spectacolele „Mese a csodalatos szolofarol” /„Povestea viței de vie” in regia lui Kovacs Geza (sambata, 3 februarie, de la ora 11) și „Motanul incalțat” dupa Charles Perrault, in regia lui Cristinel Nedea (duminica,…