Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare din orașul București a scazut vineri sub 3 la mie. Asta inseamna ca indeplinește condițiile pentru a intra in scenariul galben, ceea ce presupune relaxarea restricțiilor. Totuși, autoritațile nu vor lua o decizie vineri, ci peste cateva zile. Datele oficiale arata ca vineri, rata de…

- Ședința pentru ridicarea anumitor restricții, de Paște, daca trendul ratei de infectare se menține sub 3/mie, potrivit Prefectului Capitalei.„Pentru relaxare va trebui sa constatam ca se va menține trendul descendent al ratei de infectare. Așteptam sa vedem cum evolueaza și apoi, in 48 de ore, putem…

- Prefectul Capitalei a precizat ca cele 48 de ore sunt necesare pentru a se stabili daca rata de infectare se menține la un nivel scazut.”Vom astepta sa vedem ca este o coborare constanta. (...) Aici nu avem marja, la 3 la mie, si atunci trebuie sa asteptam un pic si probabil ca vom astepta 48 de ore…

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a anunțat sambata, 24 aprilie, dupa ședința Consiliului Municipal pentru Situații de Urgența, ca restricțiile din București se mențin , chiar daca rata de incidența a scazut sub 4. Oficialul a precizat ca o relaxare pentru weekend va fi dispusa abia cand rata de incidența…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Capitalei anunța sambata prelungirea masurilor in București. Anunțul a fost facut de prefectul Capitalei, Alin Stoica. „Avem sedinta pentru prelungirea masurilor care expira sambata noaptea”, a precizat Alin Stoica. Pentru Bucuresti s-au inregistrat in ultimele…

- In urma cu putin timp, in aceasta dimineata, Alin Stoica, prefectul Capitalei a declarat la Digi 24 ca au fost aplicate sanctiuni si pentru unii dintre participantii la protest dar si pentru organizatori.In Capitala o parte a celor care au fost la protest au eliberat piata in jurul orei 04.00.Circa…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va fi convocat vineri dimineața, iar noile restricții care țin de București vor intra in vigoare de vineri seara, a anunțat prefectul Alin Stoica, joi seara. Restricțiile vizeaza reducerea programului agenților economici, scurtarea timpului pana la care…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit duminica, de la ora 12.00, pentru a prelungi masurile in vigoare pentru Bucuresti. Duminica, prefectul Alin Stoica a precizat ca autoritatile nu au de gand sa introduca noi restrictii, dar ca vor fi intensificate controalele.…