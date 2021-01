Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a decis in ședința din 8 ianuarie 2021 prelungirea cursurilor online pana pe 7 februarie, drept urmare gradinițele și școlile ar putea sa se redeschida din urmatoarea zi, 8 februarie. Pe de alta parte, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, insista ca revenirea elevilor in banci este o urgența de…

- Școala reincepe in format online dar simularile și examenele vor fi susținute fizic. Elevii vor invața tot in format online in ultimele trei saptamani ale acestui semestru. In contextul in care tot mai mulți reprezentanți din acest domeniu susțin redeschiderea școlilor, ministrul educației, Sorin Cimpeanu,…

- Potrivit ultimei hotarari a Comisiei extraordinare de sanatate publica a municipiului Chișinau, de astazi teatrele iși reiau activitatea iar elevii vor reveni in banci după vacanța de iarna. Tot odata, se menține in municipiul Chișinau starea de urgența in sanatatea publica.

- CHIȘINAU, 5 ian - Sputnik. Procesul educațional, semestrul II, va incepe pe data de 11 ianuarie cu prezența fizica a elevilor și cadrelor didactice in instituțiile de invațamant din țara, conform modelelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii. Decizia este motivata de situația…

- Elevii sunt puși in fața unor noi reguli pentru școala online. Conform unui ordin de ministru semnat in 16 decembrie, elevii trebuie sa aiba camera pornita ca sa fie considerați prezenți la orele... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comisia Europeana a emis o serie de recomandari pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus. S-a aflat ce se intampla cu școlile online dupa Sarbatorile de iarna. Cand vor reveni elevii la școala Prin intermediul unui document publicat marți, Comisia Europeana recomanda tuturor statelor membre…

- Cele trei proiecte aflate in lucru la Școala nr. 11 din municipiul Buzau se apropie de finalizare. Muncitorii au sporit ritmul de lucru dupa trecerea orelor in sistem online. Este vorba despre asigurarea sursei proprii de incalzire, o centrala termica pe gaz, care este deja in funcțiune, proiectul ”Școala…

- Operatorul de transport in comun Transmixt face apel la calatori sa nu aglomereze autobuzele și microbuzele la cele doua ore din zi cand elevii merg la școala și respectiv revin acasa. Accesul in autobuzele și microbuzele operatorului de transport in comun Transmixt este interzis fara masca. Deși ideala…