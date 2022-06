Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova a declarat marti dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate, ca, din informatiile pe care le detin autoritatile de la Chisinau, exploziile produse incepand de luni in Transnistria isi au originea la forte din interiorul regiunii transnistrene. "Analizele noastre la…

- Echipa Centrului de Donații Smokehouse, inclusiv personalul Corpului Pacii in Moldova și Asociația Micilor Afaceri din Moldova (AIM) au primit-o in vizita ieri pe Doamna Președinte, Maia Sandu. Despre acest lucru a anunțat astazi Ambasada SUA in Republica Moldova, menționind ca in ultima luna centrul…

- Elvetia ofera o contributie de 2 milioane de franci pentru fondul special creat de Guvern pentru gestionarea fluxului refugiatilor in Republica Moldova. Anuntul a fost facut de presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, in cadrul unei conferinte comune cu presedintele Maia Sandu, la Chisinau,…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, efectueaza luni o vizita de lucru la Chisinau, unde va avea o intrevedere cu presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președinții Poloniei și Elveției vor vizita saptamâna viitoare Republica Moldova, unde se vor întâlni cu șefa statului, Maia Sandu. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va întâlni la începutul saptamânii viitoare cu liderul Poloniei, Andrzej…

- Razboiul din Ucraina, dar si consecintele invaziei ruse pun presiune mare pe Republica Moldova. Declaratia a fost facuta de seful statului Maia Sandu, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita de lucru la Chisinau.

- Republica Moldova vrea in Uniunea Europeana, dar nu urmarește apartenența la NATO. Mesajul vine din direcția prim-ministrului de la Chișinau. E vorba despre un interviu acordat Euronews, la aproape doua saptamani de la izbucnirea razboiului in Ucraina. Și la o saptamana dupa ce Natalia Gavrilița a semnat,…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit astazi cu secretarul de stat american Antony Blinken, care face o vizita la Chișinau, in cadrul unui turneu european in șase țari.