Mâine începe vaccinarea anti-Covid toate județele din țară Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța ca incepand de luni se deschid peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical și personalul din centrele medico-sociale. Pentru buna desfașurare a procesului de vaccinare, duminica incepe distribuirea a peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare existente in fiecare județ. Conform instrucțiunilor, direcțiile de sanatate publica județene și Direcția de Sanatate Publica a Municipiului București centralizeaza necesarul de vaccinuri din toate centrele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

