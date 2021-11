Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara, criza politica si, ce ne arde si mai tare in perioada asta (vorba vine "ne arde", ca "ne raceste"), criza scumpirii gazelor si curentului electric in prag de iarna; de primele doua sa se ocupe altii, ca de aia ii platim, dar pe partea incalzirii va puteti descurca si singuri. De exemplu,…

- Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu" din Iasi (BCU) vor ava loc in acest an in intervalul 5 - 7 noiembrie, iar conducerea institutiei a pregatit mai multe evenimente pentru a marca acest moment. Astfel, editia din acest an va avea ca tema „Patrimoniul cultural al bibliotecilor",…

- 10.400 de cazuri noi de COVID au fost raportate duminica Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 10.400 de cazuri noi de COVID au fost raportate duminica în țara noastra. Mai mult de un sfert s-au înregistrat în București. Capitala…

- Medicul Gabriel Diaconu a comentat imaginile de la pelerinajul de la Iași și i-a criticat pe preoții care sunt impotriva vaccinarii. Ștergem racla cu spirt, dar le interzicem clericilor vaccinul, și sfatuim...

- Barbatul in varsta de 43 de ani care a fost injunghiat vineri seara pe o strada din Huși este internat la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, unde a fost operat. Acesta era in șoc hemoagic și avea o...

- MApN crește capacitatea de acțiune pentru combaterea pandemiei Foto: Arhiva/ Sorin Cealara. La solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgența, o echipa medicala formata din 25 de persoane constând în medici, asistenți medicali, brancardieri, va prelua de sâmbata,…

- Mii de credincioși sunt așteptați la Iași pentru a participa la pelerinajul Sfintei Parascheva in acest an. Oamenii deja au inceput sa se adune dupa ce racla cu moaștele a fost scoasa din Catedrala inca de la primele ore ale dimineții. Credincioșii se aduna pentru a participa la pelerinajul Sfintei…

- „Festivalul invizibil”, organizat de asociația Solidart prin teatrul Basca, ajuns la cea de-a doua ediție care a debutat in aceasta vara, va reveni in weekend-urile din lunile octombrie și noiembrie cu o serie de evenimente culturale originale, un performance de dans contemporan și spectacole proprii,…