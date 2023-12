Stiri pe aceeasi tema

- Solstitiul de iarna 2023. De vineri, 22 decembrie, se instaleaza iarna astronomica, al carei inceput este marcat de un moment precis, cel al solstitiului de iarna. El este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe bolta cereasca, o consecinta a miscarii reale a Pamantului in jurul Soarelui, conform…

- Primaria comunei Lapuș organizeaza cea de-a treia ediție a Targului de Craciun ,,Feerie de iarna”. Evenimentul se va desfașura in perioada 15-17 decembrie, in parcul din centrul comunei Lapuș. Organizatorii promit și in acest an trei zile de poveste, menite sa aduca intregii comunitați frumusețea și…

- O noapte rea, o secunda și o scanteie a lasat o tanara familie din Chiuzbaia fara acoperiș deasupra capului in plina iarna. HAIDEȚI SA-I AJUTAM In noapte de 4 spre 5 decembrie, un incendiu izbucnit la o gospodarie din Chiuzbaia a lasat o familie cu doi copii fara acoperiș deasupra capului in plina iarna…

- Primaria Orașului Iernut și Biblioteca Orașeneasca Iernut organizeaza marți, 5 decembrie, de la ora 15.00, in Parcul Central al orașului, un Targ de Iarna. "Ca in fiecare an, in ajun de Moș Nicolae, Primaria va organiza o noua ediție a Targului de Iarna din Iernut (cea de-a XIV-a). Sunt invitați artizani…

- Directorul ANM avertizeaza: Pentru scurta vreme, iarna va reveni in acest weekend “Pentru scurta vreme, iarna va reveni in acest weekend. Deja avem strat consistent de zapada in masivele montane. La Calimani avem 22 de centimetri. Ninsorile vor continua la munte, in weekend. Vorbim și de o scadere a…

- Deși am sperat ca dupa pandemia de covid, ne vom reveni din punct de vedere economic, evenimentele internaționale care s-au succedat in ritm alert au afecta grav jucatorii și relațiile din piețe. Astfel ca, economia romaneasca isi va desfasura activitatea cu frana de mana trasa anul viitor, in contextul…

- Echinoctiul de toamna, cand Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, va avea loc anul acesta pe 23 septembrie, la ora 09:50, potrivit astro-urseanu.ro. Ziua va fi aproximativ egala cu noaptea de pe 26 septembrie. In emisfera nordica durata zilei scade, iar in cea sudica creste, informeaza news.ro.Punctul…