Mâine începe examenul de Bacalaureat. Peste 4.200 de candidaţi s-au înscris în judeţul Timiş Luni, 28 iunie, va avea loc prima proba a examenului de Bacalaureat 2021, cea de Limba si literatura romana. In judetul Timis sunt inscrisi peste 4.200 de candidati. Dintre cei peste 4.200 de candidati inscrisi la examenul de bacalaureat in judetul Timis, aproximativ 3.500 sunt absolventi de liceu in acest an, restul fiind din promotiile ... The post Maine incepe examenul de Bacalaureat. Peste 4.200 de candidati s-au inscris in judetul Timis appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

