Peste 130.500 de elevi vor sustine, incepand de luni, probele scrise ale Bacalaureatului, primele rezultate ale sesiune de vara ale examenului urmand a fi afisate in 3 iulie, pana la ora 12.00. Probele scrise din prima sesiune a examenului national de bacalaureat 2023 (iunie – iulie) se vor desfasura in perioada 26 – 29 iunie in 464 de centre. Examenul scris se va rerula dupa urmatorul calendar: Luni, 26 iunie: Limba si literatura romana Marti, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, in functie de profil: Matematica si Istorie) Miercuri, 28 iunie: proba la alegere a profilului si…