MÂINE: GREVĂ de avertisment în rândul angajaților AJFP Alba. Între ce ore va avea loc MAINE: GREVA de avertisment in randul angajaților AJFP Alba. Intre ce ore va avea loc MAINE: GREVA de avertisment in randul angajaților AJFP Alba. Intre ce ore va avea loc O greva de avertisment va avea loc in cursul zilei de maine, 22 august 2023, in randul angajaților AJFP Alba. Potrivit informațiilor puse la dispoziție pentru ziarulunirea.ro de catre autoritați, 9 salariați ai AJFP Alba vor participa la aceasta acțiune, […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca, in perioada 29-30 iulie 2023, va avea loc o greva a piloților filialei Ryanair din Belgia.

- Dupa haosul provocat in ultimele zile de numeroasele intarzieri si anulari ale zborurilor Wizz Air, dar si de greva de pe aeroporturile italiene, este pe cale sa inceapa o noua greva: cea a angajatilor TAROM. Pentru moment a fost facut doar primul pas premergator grevei: declanșarea conflictului de…

- Schimbarile climatice, prin incalzirea temperaturilor globale, perioadele de canicula vor declanșa modificari in compoziția apelor Dunarii, dar și pericolul creșterii poluarii acestora.Temperatura si precipitatiile se vor schimba semnificativ in bazinul Dunarii, iar din cauza schimbarilor preconizate…

- Sindicalistii din Federatia ”Solidaritatea Sanitara” picheteaza, joi, unitatile sanitare, fara ca activitatea acestora sa fie intrerupta. Potrivit organizatorii protestului, in intervalul orar 12:00-12:30 se va desfasura pichetarea unitatilor sanitare. Protestul se desfasoara fara intreruperea activitatii…

- Marți, intr-o declarație de presa, Ligia Deca, ministrul Educației, a precizat ca aproximativ „15.000 de persoane care lucreaza in invatamant au renuntat la greva dintre care peste 10.000 sunt cadre didactice. In acest moment avem peste 1.000 de unitati de invatamant in care nicio persoana nu face greva.…

- Politistii de penitenciare anunta greva japoneza, marti, urmata de ”blocarea” activitatii in inchisori prin ”exces de zel”. Politistii de penitenciare vor fi marti in greva japoneza, iar miercuri vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2 – 4 ore, dupa care vor bloca puscariile prin „exces…

- Sindicatele din Educație refuza voucherele de 2.500 de lei. Greva din invațamant continua Oferta Guvernului este refuzata de catre sindicate, astfel incat greva va continua. Joi, la București, se desfașoara un miting al profesorilor, in Piața Victoriei. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor…

- Luni, angajații din invațamant au declanșat greva la nivel național. In județul nostru, potrivit liderului Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea, Constantin Ionescu, „90% din totalul angajaților din invațamantul vrancean‟ participa la greva. „Sunt și unitați de invațamant unde nu au venit…