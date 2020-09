Mâine e ultima zi de plată fără majorare a impozitelor Contribuabilii, persoane fizice și juridice, maine, 30 septembrie mai pot achita impozitele pe cladiri, terenuri și mijloace de transport, fara majorarea de intarziere de 1% , care se va calcula incepand dupa aceasta data. Impozitele si taxele locale pot fi achitate online, accesand www.ghiseul.ro pentru persoane fizice sau www.globalpay.ro pentru persoane juridice. In numera sau cu cardul se pot... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

