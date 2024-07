Maine, 26 iulie, se da startul Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris. Este cel mai mare eveniment sportiv al verii de pe planeta. ”Va fi unic!” a asigurat președintele statului francez, Emmanuel Macron despre spectacolul de deschidere. Primul moment important al Jocurilor de Vara va fi celebra ceremonie de deschidere, care va marca o premiera istorica. Pentru prima data in istoria olimpismului, evenimentul nu se va desfașura pe un stadion, ci pe malurile Senei. In premiera, ceremonia de deschidere nu are loc pe standion, va fi un spectacol fluvial unic Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice…