MÂINE| BACALAUREAT 2021, sesiunea de toamnă: Absolvenții vor susține Proba obligatorie a profilului. Calendarul examenului MAINE| BACALAUREAT 2021, sesiunea de toamna: Absolvenții vor susține Proba obligatorie a profilului. Calendarul examenului MAINE| BACALAUREAT 2021, sesiunea de toamna: Absolvenții vor susține Proba obligatorie a profilului. Calendarul examenului Maine, 17 august, absolvenții vor susține Proba obligatorie a profilului, la matematica, respectiv istorie. Subiectele, cu o dificultate medie, vor avea o structura asemanatoare cu cele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021, desfașurata in iunie-iulie. Potrivit Ministerului Educației, sunt 39.000 de elevi care vor susține examenul de bacalaureat… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

