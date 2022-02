Mâine are loc prima ședință comună a noilor guverne român și moldovean Guvernele Romaniei si Republicii Moldova se vor intruni maine, pentru prima ședința comuna, la Chișinau. Premierul Nicolae Ciuca va avea convorbiri si cu presedintele Maia Sandu si presedintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat joi purtatorul de cuvant al Executivului de la București, Dan Carbunaru. De asemenea, Cabinetul Ciuca a adoptat o serie de decizii premergatoare sedintei comune a celor doua Guverne, avand in vedere ca vor fi semnate o serie de documente bilaterale in domenii precum energie, securitate energetica, comunicatii, cercetare si digitalizare, educatie, infrastructura. „Maine,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

