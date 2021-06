Mâine, 30 iunie 2021, se execută intervenții de dezinsecție, pe raza Municipiului Sebeș. Precizări pentru cetățeni Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 30 iunie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale. Intervențiile vor avea loc in Sebeș, Rahau, Petrești și Lancram. Produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sanatații și fac parte din grupa de toxicitate III. Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt rugați sa nu intre in raza directa de acțiune a echipamentelor… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri: Intervenții de dezinsecție pe raza Municipiului Sebeș. Precizari pentru cetațeni Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 30 iunie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 30 iunie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca miercuri, 30 iunie 2021, incepand cu ora 23.00, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale.…

- In perioada 28 iunie – 5 iulie 2021, Primaria Municipiului Zalau, prin prestatorul de servicii SC Coral Impex SRL, efectueaza al doilea tratament de dezinsecție din acest an. Acțiunea va fi desfașurata pe domeniul public și privat, in scarile de bloc și la gospodarii individuale.Pe domeniul public,…

- Ziua Eroilor va fi omagiata la Sebeș, joi, 10 iunie 2021. Ceremoniile de depuneri de coroane vor incepe la ora 12.00, la cimitirul eroilor din Sebeș și vor continua, la ora 13.00, la monumentul eroilor din Petresti, in prezența primarului municipiului Sebes, Dorin Nistor, a oficialitaților locale, a…

- De marți, 8 iunie, a inceput cea de a doua campanie de dezinsecție a domeniului public din municipiul Brașov din acest an, iar de maine, in funcție și de condițiile meteo, incepe și cea de a doua etapa de tratament impotriva capușelor. ,,Din cauza vremii nefavorabile nu am putut sa incepem inca de la…

- Devenita o tradiție locala, tombola dedicata zilei de 1 iunie, va fi organizata și in acest an, la Sebeș, de primarie și Centrul Cultural „Lucian Blaga”, cu scopul de a oferi un eveniment recreativ dedicat tuturor copiilor municipiului. Premiile vor fi oferite de sponsorii și partenerii oficiali ai…

- O noua veste buna pentru Sebeș: proiectul “Modernizarea iluminatului public in Municipiul Sebeș – str. Traian, str. Dorin Pavel (parțial) – și in localitațile Petrești, Lancram și Rahau” a fost aprobat și va fi finanțat prin programul derulat de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor prin Administrația…