- Tom Cruise a ramas prizonier intr-un hotel din Veneția din cauza coronavirusului. Vedeta de la Hollywood venise in Italia sa filmeze pentru productia viitorului film "Misiune Imposibila", dar producatorii au decis intreruperea filmarilor din cauza raspandirii virusului

- Polițiștii din Prahova au deschis o ancheta, luni, dupa ce un bancomat aflat langa hotel din Sinaia a fost aruncat in aer. Pana la acest moment nu se știe cați bani lipsesc, transmite corespondentul Mediafax. Surse judiciare au declarat ca polițiștii au fost alertați in jurul orei 4.00, in noaptea de…

- Actrița de 48 de ani a izbucnit in lacrimi la emisiunea "Good Morning America", dezvaluind ca se lupta din nou cu cancerul de aproximativ un an, informeaza Digi24.ro. "Este o pastila amara, greu de inghițit. Am zile in care spun: „De ce eu?". Apoi imi spun: „Pai, de ce nu eu? De ce ar merita…

- In iulie 1985, colonelul George Kolt, unul dintre cei mai buni ofiteri CIA, trimitea la directorul CIA la Washington un raport potrivit caruia Nicolae Ceausescu urma sa sufere o operatie pentru cancer la prostata. Tot George Kolt dadea detalii si despre situatia dramatica din Romania.

- Aciditatea are rolul sau in digestie, insa provoaca neplaceri daca este la un nivel ridicat. Astfel pot aparea afectiuni ca gastrita, ulcerul gastric, ulcerul duodenal si reflux gastroesofagian. Ca sa nu ajungi intr-una dintre aceste situatii, uite ce alimente este bine sa eviti sau, daca nu…

- Un inel cu un safir rar din Kashmir de 18 carate a fost adjudecat la licitatie luni seara pentru suma de 1,11 milioane de euro la Monaco, a anuntat marti casa de licitatii Hotel des Ventes din Monte Carlo, care a organizat o vanzare de bijuterii la care s-a strans in total suma de 2,5

- Cancerul de col uterin afecteaza in special femeile tinere, aflate in plina maturitate si activitate. Acest tip de cancer ucide in fiecare an mai mult jumatate de milion de femei din intreaga lume. Vestea buna este ca poate fi prevenit si depistat la timp cu ajutorul unui test, care poate fi facut acasa…