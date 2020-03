Mâine, 2 martie 2020: O nouă ediție a „Târgului de Mărțișoare” va vesti sosirea primăverii la Sebeș Maine, 2 martie 2020, incepand cu ora 12:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui cea de-a IV-a ediție a Targului de Marțișoare, manifestare menita sa vesteasca sosirea primaverii. Evenimentul, precedat de atelierul de lectura și creație „Marțișoare de poveste”, gazduit de Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș, este gandit sub forma unei expoziții publice și se bucura de parteneriatul tuturor instituțiilor școlare ce funcționeaza pe raza Municipiului Sebeș (care, pentru pregatirea evenimentului, au mobilizat nu mai puțin de 215 elevi și 97 cadre didactice), al Direcției de Asistența… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

