Stiri pe aceeasi tema

- Salubritate 2000 S.A. colecteaza azi deșeurile din HARTIE/CARTON, de la abonații casnici din cartierul Trivale! Salubritate 2000 S.A. colecteaza azi deșeurile din HARTIE/CARTON, de la abonații casnici din cartierul Trivale! Colectarea separata a diferitelor tipuri de deșeuri incepe din casa fiecaruia…

- Maine, 08 noiembrie, Salubritate 2000 S.A. colecteaza deșeurile din hartie/carton, de la abonații casnici din cartierul Trivale! Colectarea separata a diferitelor tipuri de deșeuri incepe din casa fiecaruia dintre noi și este primul pas spre procesul de reciclare. Exemple de deșeuri din material de…

- Un nou loc de joaca urmeaza sa fie modernizat, in cartierul Trivale! Administrația Domeniului Public Pitești a inceput lucrarile de dezmembrare a echipamentelor din locul de joaca amplasat in Parcul Faget, din cartierul Trivale, in vederea modernizarii acestuia. Locul de joaca va fi reabilitat in perioada…

- „Continuam acțiunile de informare și conștientizare a utilizatorilor serviciului de salubrizare, cu privire la modul de colectare separata a deșeurilor. Afișe informative sunt lipite la scarile de bloc din oraș, fiind, de asemenea, distribuite și materiale informative in casuțele poștale. Prin aceste…

- Colectarea separata a deșeurilor – primul pas spre procesul de reciclare! SC Salubritate 2000 SA Pitești și Primaria continua acțiunile de informare și conștientizare a utilizatorilor serviciului de salubrizare, cu privire la modul de colectare separata a deșeurilor. Afișe informative sunt lipite la…

- Maine incepe „Toamna Piteșteana”! In perioada 06-13 octombrie 2022, la Pitești, se va desfașura ediția a XVI-a a festivalului „Toamna Piteșteana”. Evenimentul reunește peste 100 de participanți care vor prezenta o variata oferta de produse: legume și fructe – proaspete și conservate, vin, must, produse…

- 17 septembrie – Ziua de Curațenie Naționala, marcata la Pitești Sambata, 17 septembrie, se va desfașura, in Pitești, o ampla acțiune de voluntariat, in cadrul proiectului „Ziua de Curațenie Naționala 2022” organizat de Asociația „Let’s Do It, Romania!”. Actiunile de ecologizare vor cuprinde mai multe…

Un accident grav s-a petrecut de curand pe bulevardul Libertății din Trivale. O mașina s-a rasturnat. La fața locului intervin echipaje de salvare.