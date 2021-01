Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Florin Roman l-a taxat dur pe ministrul Sanatații: „Pai, ați spus nu demult, ca Ministerul Sanatații nu e „sat fara caini” Florin Roman, deputat PNL Alba, a lansat un atac la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, din partea USR-PLUS, pentru o afirmație din cadrul unei conferințe…

- Noua din 10 persoane testate, contacți ai unuia dintre pacienții depistați cu noua tulpina SARS-CoV-2, varianta B.1.1.7 cu originea in Marea Britanie, au fost depistate pozitiv la testul RT-PCR, informeaza, sambata, Ministerul Sanatații. Pacientul testat inițial lucreaza intr-o școala din Capitala.Centrul…

- Persoanele de peste 65 de ani și persoanele adulte cu varsta sub 65 de ani cu afecțiuni cronice, care nu sunt inscrise la un medic de familie de pe raza municipiului Blaj, se pot inscrie pentru vaccinarea anti-COVID-19 și prin intermediul Serviciului de Asistența Sociala din cadrul Primariei Blaj. Inscrierile…

- Plațile se pot face la Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Blaj sau ONLINE pe platforma Servicii Electronice – de pe site-ul Primariei Blaj și pe www.ghiseul.ro La Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Blaj, platile se pot face in zilele de luni, marți, joi și vineri, intre orele 8:15-15:15,…

- In Spitalul Gaesti, unde managerul Laurentiu Belusica a anuntat ca vaccineaza pe oricine doreste, au fost imunizate doar cadre medicale, anunța Ministerul Sanatații. Persoanele imunizate anti COVID-19 in cadrul unitații sanitare din Gaești fac parte numai din cadrul personalului medical.…

- CARANSEBEȘ – Pe final de an, Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC) s-a innoit la capitolul aparatura și dotari. Asta grație proiectului Ministerului Sanatații, de 2,4 milioane lei, la care municipalitatea din Caransebeș a contribuit cu o cofinanțare de 10 procente! Aparatura este extrem de…

- Miercuri, 2 decembrie 2020, au inceput lucrarile de construire a primului Hipermarket din municipiul Blaj. Valoarea investiției este de aproximativ 28 milioane de lei. O investiție privata, in valoare de aproximativ 28 de milioane de lei, din partea lanțului german Kaufland, vizeaza construcția unui…

- Aparatul RMN, care va fi pus in funcțiune la Spitalul Municipal, a sosit ieri la instituția medicala blajeana. Dupa instalarea și testele necesare, aparatul RMN (echipament rezonanța magnetica nucleara) va fi dat in folosința pacienților din Blaj și din Zona Tarnavelor in jurul datei de 1 februarie…