- Leo Grozavu, expert GSP Live pe perioada EURO 2024, a avut un mesaj clar de transmis pentru clasa politica din Romania, dupa calificarea echipei naționalei in optimile Campionatului European. Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, și s-a calificat in optimi de pe primul loc in grupa E. „Tricolorii”…

- Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, și s-a calificat in „optimile” Euro 2024 de pe prima poziție a grupei E. „Tricolorii” vor juca in faza eliminatorie contra Sloveniei sau Olandei, la Munchen, marți, 2 iulie, de la ora 19.00.La finalul meciului, „tricolorii„ au sarbatorit cu suporterii. 30.000…

- Baga strimbe și pune talpi și nu lasa alegerile prezidențiale sa treaca de septembrie ca aștia te fac varza! Daca le muta cu citeva saptamini, tu o sa scapi mai multe perle. Așa le zic aștia la dume și la bilbele tale. Și n-o sa mai ai bani de salariile bugetarilor și de pensii, o sa mai imprumuți țara…

- Miercuri seara, se da meci in centrul Ramnicului: Romania intalnește Slovacia intr-o confruntare de totul sau nimic! Primaria Municipiului ofera ramnicenilor șansa sa incurajeze impreuna tricolorii in meciul cu cea mai mare miza de pana acum de la Euro 2024. Miercuri, de la ora 19.00, partida Romaniei…

- Ne-am intors la Campionatul European, am revenit, implicit, și in atenția presei internaționale. Iar o victorie de magnitudinea celei cu Ucraina nu putea fi trecuta cu vederea de marile ziare ale Europei. „Tricolorii” au fost in lumina reflectoarelor odata cu debutul entuziasmant la EURO și au smuls…

- Romania joaca in aceasta seara penultimul amical inainte de Euro 2024 cu Bulgaria. Duelul va avea loc pe Stadionul Steaua și va incepe la 21:30. Fanii echipei naționale au achiziționat un numar impresionant de bilete. Se apropie turneul final din Germania, iar fanii echipei naționale simt momentul și…

- Complexul Turistic de Natație din Municipiul Targoviște se pregatește sa-și redeschida porțile pentru turiștii din Dambovița și nu numai. In acest moment se lucreaza la curațarea și pregatirea bazinelor in conformitate cu cerințele legale. Incepand cu noul sezon, pe iubitorii de soare, apa și distracție…

- Complexul Sportiv de Natatie de la Otopeni gazduieste in aceasta perioada intrecerile Campionatului National de inot in bazin de 50 m pentru seniori, tineret si juniori I si II. CSM Constanta participa cu un lot puternic format din 26 de sportivi, care isi doresc sa castige cat mai multe medalii. Tinerii…