- Inspectia Judiciara a anuntat miercuri ca a inceput actiunea disciplinara fata de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, dupa ce a refuzat de mai multe ori sa se prezinte la audierile Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.…

- Inca o lovitura din partea Inspecției Judiciare la adresa șefilor din Direcția Naționala Anticorupție: Laura Codruța Kovesi insași va ajunge sa dea declarații in fața Secției pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspecția Judiciara a anunțat…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este de cateva saptamani in centrul unui imens scandal. Totul a inceput atunci cand procurorul DNA Mihaiela Iorga a acuzat o pe sefa Anticoruptiei de "dirijarea dosarelorldquo;. Acuzatiile au fost urmate de inregistrarile facute publice de fostul deputat…

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a cerut, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar ar fi cerut Laura Codruta Kovesi sa fie urgentat. "Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…