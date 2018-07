Stiri pe aceeasi tema

- Misiune contracronometru a salvatorilor ISU Buzau pentru salvarea unui copil blocat in gardul Școlii nr. 11 din municipiul Buzau. Este vorba despre o fata care a incercat sa sara gardul școlii in curtea dinspre corpul 2 pentru a ajunge pe terenul de sport. Copila a alunecat și o bucata de fier i-a…

- O masina a blocat miercuri, 23 mai, vreme de mai bine de o ora, accesul ambulantelor in Clinica Medicala 2 din Cluj. Parlamentarul Emanuel Ungureanu a facut o postare in acest sens atasand si cateva imagini.

- Pompierii au intervenit, luni, pentru scoaterea unui barbat in varsta de 65 de ani ramas blocat intr-un canal amplasat pe un teren viran, in spatele salii de sport a liceului Alexandru Ioan Cuza din Slobozia. Un trecator care l-a vazut a sunat la 112 si a cerut ajutor. Cand au ajuns…

- Protestatarii, care au plecat sambata dimineata din Iasi spre Bucuresti, cu masinile, in semn de nemultumire fata de lipsa autostrazilor, vor sa intre cu autovehiculele in Piata Victoriei pentru a protesta. Jandarmeria le-a blocat accesul pentru ca nu au autorizatie.

- Strandul Neptun din Arad, considerat ca fiind cel mai mare din tara, si-a deschis, sambata, 28 aprilie, portile pentru noul sezon estival. Autoritatile locale au anuntat inițial ca in primele doua zile (sambata – duminica) accesul este gratuit, asa cum a fost in fiecare an. Sambata, oferta…

- Viceprimarul PMP al municipiului Suceava, Marian Andronache, a anuntat, ieri, ca la noul spatiu de agrement Tatarași, deschis recent, va incepe a doua etapa de amenajare a zonei. Marian Andronache a precizat ca deși au existat discutii pro și contra cu privire la aceasta noua zona de agrement din ...