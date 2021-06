Stareța manastirii „Sf. Siluan Athonitul” din Iași, Schimonahia Siluana Vlad, a trecut in neființa, in seara zilei de marți, 8 iunie 2021, la mai puțin de doua saptamani de la implinirea varstei de 77 de ani. Anunțul a fost facut de Pr. Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pe pagina sa […] The post Maica Siluana Vlad, stareța manastirii „Sfantul Siluan Athonitul” din Iași, a trecut in neființa, la varsta de 77 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .