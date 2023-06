Stiri pe aceeasi tema

- Energocom urmeaza sa faca noi achiziții de gaze avand la dispoziție 200 de milioane de euro, dintre care 100 de milioane de euro grant din partea Guvernului Norvegiei și 100 de milioane de euro suplinirea imprumutului oferit de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Inflatia a atins nivelul de varf in Europa emergenta, Asia Centrala si Africa de Nord, dar cresterea preturilor gazelor in urmatoarea iarna va mentine presiunile pe finantele gospodariilor, conform raportului "Regional Economic Prospects", publicat marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare…

- Guvernul a aprobat Acordul de Grant dintre țara noastra și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, in suma de 5,6 milioane de euro, in vederea realizarii proiectului „Deșeurile solide in Republica Moldova”.

- SA „Energocom” a returnat 35 de milioane de euro din prima tranșa a imprumutului luat de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) anul trecut, pe care avea obligația s-o ramburseze pana pe 1 mai. Achitarea integrala a primei tranșe de 100 de milioane de euro este prevazuta la 1 iulie,…

