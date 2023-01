Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns sambata seara la Oradea, cu o aeronava Tarom de la București. Aceasta s-a amestecat printre pasageri, pentru a se face nevazuta. De altfel, niciun pasager din avion nu a recunoscut-o pe Maia Sandu. Maia Sandu a aterizat in mare secret la Oradea „O cunosc, dar nu am vazut-o […] The post Maia Sandu, vizita surpriza la Oradea! Președintele Republicii Moldova a zburat cu un avion de linie - VIDEO first appeared on Ziarul National .