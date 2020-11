Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), proeuropeana Maia Sandu, este pe punctul de a castiga detasat alegerile prezidentiale din Republica Moldova, ea avand un avans de aproape 15% dupa numararea a 99,53% din voturi, anunța agerpres . Maia Sandu, 48 de ani, devine prima femeie președinte…

- Maia Sandu (sursa foto: Facebook) Maia Sandu a caștigat detașat alegerile și va fi prima femeie președinte al Republicii Moldova. Dupa numararea a 99,72% din buletinele de vot, Maia Sandu conduce cu 57,53% in fața lui Igor Dodon, care a obținut doar 42,47%. Votul in Diaspora a fost zdrobitor in favoarea…

- Mii de moldoveni așteapta la cozi pentru a vota in turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. In mai multe orașe din Europa, moldovenii stau la cozi kilometrice inca de la deschiderea secțiilor de vot. Pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu mii de cetațeni moldoveni…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati sa participe, duminica, la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru functia de presedinte al tarii. Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Al doilea tur este organizat dupa ce niciunul…

- In primul tur, desfasurat pe 1 noiembrie, Maia Sandu a obtinut 36,16 din voturi, iar Igor Dodon 32,61 .Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati sa participe, duminica, la cel de al doilea tur al alegerilor pentru functia de presedinte al tarii.Sectiile de vot…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati sa participe, duminica, la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru functia de presedinte al tarii. Sectiile de vot se deschid la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Vezi și: Tragedia de la Piatra Neamt,…

- In Republica Moldova are loc astazi cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Cele 2.000 de sectii se vor inchide la ora 21:00. In diaspora, cetatenii moldoveni au la dispozitie peste 139 de sectii, in Romania fiind 13. Alegatorii din Republica Moldova, precum si cei din diaspora, sunt asteptati…

- Cetatenii Republicii Moldova sunt chemati duminica sa voteze in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Confruntarea finala are loc intre candidatul pro-european, Maia Sandu si actualul sef al statului, socialistul pro-rus Igor Dodon. Desi in primul tur de scrutin Maia Sandu a obtinut cele…