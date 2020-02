Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures s-a reunit in sedinta extraordinara, duminica seara, si avand in vedere situatia cazurilor de imbolnavire din Italia au fost dispuse urmatoarele masuri: au fost identificate si stabilite trei locatii ca spatii corespunzatoare pentru carantinare.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din județul Arad s-a intrunit, in aceasta seara, pentru implementarea masurilor preventive necesare in contextul apariției cazurilor de imbolnaviri cu CONVID 19 in cateva localitați din Italia. Ținand cont de specificul Aradului ca județ de frontiera, de…

- Unsprezece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Liderul PAS, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Maia Sandu, nu exclude posibilitatea desfasurarii unor proteste pana la alegerile prezidentiale, care vor avea loc in toamna acestui anului.

- Un numar foarte mare de oameni poarta maști medicinale. Pe fondul epidemiei de gripa din Romania, stocurile din farmacii s-au epuizat deja. Dar exista controverse despre cat de eficiente sunt acestea. Pe masura ce numarul deceselor cauzate de noul coronavirus crește constant, țarile din Asia de Est,…

- 2019 a trecut fara sa fi lasat in urma realizari semnificative. A fost un an al disputelor nu doar pentru ca au fost doua randuri de alegeri, ci pentru ca Romania nu si-a propus sa realizeze lucruri deosebite. Pentru a ne da seama daca a fost un an bun sau un an rau luam diferite repere. Daca luam drept…

- Premierul Ion Chicu a adresat un mesaj de felictare tuturor angajaților Poliției moldovenești, cu ocazia zilei lor profesionale.În mesajul, citat, Ion Chicu a declarat ca autoritațile vor continua sa reformeze instituția și va determina creșterea eficienței polițiștilor, se transmite într-un…

- Premierul Ion Chicu recunoaste ca exista problema cu tranzitul gazelor naturale rusești spre Republica Moldova prin Ucraina, din cauza divergentelor dintre Rusia și Ucraina. Chicu spune ca este o problema externa, dar care a fost definitiv ignorata de Guvernul condus de Maia Sandu. …