- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a laudat sambata intentia Chinei de a prezenta o initiativa de pace pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, dar a respins orice eventuala concesie teritoriala facuta Rusiei, relateaza DPA, potrivit Agerpres.O pace justa presupune ca ''cineva care…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat vineri ca SUA sunt „profunda ingrijorate” cu privire la eforturile Rusiei de a destabiliza guvernul Republicii Moldova, potrivit CNN.Declarațiile vin dupa ce președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat la inceputul acestei saptamani ca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a adresat vineri, 17 februarie, Conferintei de Securitate de la Munchen, unde a insistat ca este vital sa fie oferite rapid mai multe arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, sustinand ca, in timp ce Occidentul inca negociaza livrari de tancuri,…

- Intr-un raspuns publicat luni, Rusia respinge acuzatiile lansate de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, conform carora a existat un plan de a destabiliza tara. Rusia considera afirmațiile Maiei Sandu complet nefondate si afirma ca, spre deosebire de tarile occidentale si Ucraina, nu se amesteca…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut, joi, in cadrul summitului de la Bruxelles al Consiliului Europei, ca a informat-o pe președinta Maia Sandu despre faptul ca Rusia ar avea un plan pentru a schimba puterea in Republica Moldova, informeaza Realitatea.md.„Am vorbit cu președinta Moldovei,…

- In cadrul summitului de la Breuxelles, care are loc astazi. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca a informat-o pe șefa statului Maia Sandu despre faptul ca Rusia ar avea un plan pentru a schimba puterea in Moldova. Liderul ucrainean a precizat ca documente care i-ar proba afirmațiile…

- Occidentul vede Moldova ca pe o "noua Ucraina", in timp ce presedintele tarii, Maia Sandu, este "nerabdatoare sa adere la NATO" si este gata pentru unirea Moldovei cu Romania, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat joi jurnalistului Dmitri Kiselev, relateaza agentia…

- „Guvernul sau este adevaratul pericol”. Astfel a comentat Maria Zaharova, reprezentanta MAE-ului rus, declarația șefei statului, Maia Sandu, precum ca „razboiul Rusiei in Ucraina este o amenințare pentru intreaga lume democratica”. „Daca vor continua aceasta retorica, vom raspunde, noi putem”, a adaugat…