Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 60% dintre cetațenii moldoveni susțin integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana. Potrivit „INFOTAG”, acest lucru il arata rezultatele unui sondaj realizat de CBS-AXA, la comanda Institutului pentru politici si reforme europene (IPRE), care au fost facute publice marți. Prezentand…

- Șefa statului Maia Sandu a venit cu un mesaj la un an de cand Republica Moldova este candidat la aderare la Uniunea Europeana. Președinta a menționat ca datorita sprijinul acordat de partenerii europeni, Republica Moldova reușește sa imbunatațeasca condițiile de trai a cetațenilor. „Este o etapa in…

- Joi, 22 iunie, președintele Parlamentului, Igor Grosu a ieșit sa discute cu agricultorii , care protesteaza in aceste momente in fața Parlamentului. Update: Imbranceli intre agricultorii care protesteaza in fața Parlamentului și Președinției, și carabinieri. Poliția le cere fermierilor sa deblocheze…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si Inaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, au ajuns astazi la Chisinau pentru a participa la Summitul Comunitatii Politice Europene, care va avea loc maine, intr-o mica localitate din apropierea…

- Semne diacriticeAdunarea cetațenilor „(R)Moldova Europeana” a fost un mare succes. (Deși s-a spus de atatea ori ca e greșit, in cel mai bun caz, sa pretindem ca Republica Moldova reprezenta intreaga Țara a Moldovei, a carei parte de dincolo de Prut se afla deja in UE, ca parte a Romaniei, se insista…

- Un miting imens se desfașoara la Chișinau, acolo unde moldovenii au venit cu mic, cu mare, sa susțina integrarea republicii in Uniunea Europeana. Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirma, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii…

- Cel mai bun mod de a ne consolida democrația și libertatea il reprezinta aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de șeful statului, Maia Sandu la Summitul Consiliului Europei, unde a vorbit despre democrație și reziliența.

- „Astazi, Republica Moldova i s-a confirmat, inca o data, ca este așteptata in marea familie europeana”, afirma șefa statului Maia Sandu dupa ce intr-o rezoluție adoptata miercuri, 19 aprilie, Parlamentul European (PE) a solicitat inceperea negocierilor de aderare a țarii noastre la UE pana la sfarșitul…