- Președinta țarii a venit cu un mesaj pe pagina sa de facebook, dupa inchiderea secțiilor de votare și prezentarea rezultatelor preliminare. „Sper sa pot lucra alaturi de o majoritate formata din oameni onești pentru a face din ziua votului o sarbatoare a democrației pentru fiecare cetațean. Sper ca…

- Președintele Maia Sandu și-a inceput vizita sa oficiala la Roma cu o intrevedere cu omologul sau italian. Sergio Mattarella a intimpinat-o la palatul prezidențial Quirinale, unde Sandu a ajuns cu un bolid de lux marca Maserati. Cei doi șefi de stat au vorbit despre stadiul actual al cooperarii bilaterale,…

- Președintele Maia Sandu a venit cu o reacție la acuzațiile controversatului om de afaceri Veaceslav Platon. Aceasta spune ca nu se va lasa intimidata și ca este straniu ca PG vrea sa-l scoata basma curata in dosarul „furtul miliardului” și nu intreprinde nimic in alte dosare in care este vizat Platon.…

- „Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume. E foarte grava situatia în sistem. Sistemul nu se poate auto-curata si trebuie sa fie o interventie externa. Pentru aceasta interventie externa trebuie sa fie sprijin în Parlament”, a declarat Președintele Maia Sandu. Ieri, Natalia…

- Președintele Maia Sandu pledeaza pentru un mediu de afaceri mai sanatos. Potrivit INFOTAG, ea a spus acest lucru in timpul unei intalniri cu reprezentanți Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham). Dupa cum a declarat serviciul de presa al președintelui pentru infotag, intalnirea a avut loc joi…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca legea prin care Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) a fost trecut din subordinea presedintelui in subordinea parlamentului, votata de deputatii socialisti si ai Partidului Sor, este neconstitutionala, relateaza Agora.md si Deschide.md.…

- Președintele Maia Sandu și-a exprimat convingerea ca pentru a pune capat schemelor de corupție din țara, toți oamenii cinstiți din politica molodveneasca trebui sa-și uneasca eforturile. Ddeclarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Buna seara”, la Moldova 1. Șefa statului a precizat ca oamenii cinstiți…

- Președintele Maia Sandu a convocat pentru miine, 13 aprilie, o noua ședința a Consiliului Suprem de Securitate. Ședința va incepe la ora 13.00, iar principalele subiecte de pe ordinea de zi sint: {{513373}}1) situația pe piața financiara nebancara, inclusiv pe piața asigurarilor și 2) situația la Intreprinderea…