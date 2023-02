Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, face parte din delegația Republicii Moldova condusa de Președintele Maia Sandu, participa in perioada 17-19 februarie curent la cea de-a 59-a Conferința de Securitate de la Munchen, Germania. Pe parcursul celor trei zile de activitate ale Conferinței, ministrul…

- Noul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a susținut joi, 16 februarie, un discurs in plenul parlamentului de la Chisinau, in cadrul caruia și-a prezentat obiectivul planului sau de guvernare, potrivit Deschide.md.Statutul de neutralitate al Republicii Moldova este un instrument de politica…

- Federația Rusa iși dorește schimbarea actualei guvernari a Republicii Moldova inca de la inceputul razboiului cu Ucraina și instalarea unui guvern prorusesc la Chișinau. Drept urmare, R. Moldova se confrunta cu mai multe tentative de a pune in aplicare acest plan. „Nu este o noutate ca Moscovei nu-i…

- „Rusia pregateste o lovitura de stat in Republica Moldova", a anuntat, luni, presedinta tarii, Maia Sandu. La doua zile dupa aceasta reactie, Klaus Iohannis, seful statului roman, a oferit prima sa declaratie oficiala. „Romania a fost si continua sa fie alaturi de Republica Moldova si condamna ferm…

- Republica Moldova rezista tot mai greu atacului hibrid masiv din partea Federației Ruse. Iar Serviciul Federal de Securitate (FSB) se afla in spatele protestelor de la Chișinau și a tentativei de a rasturna guvernul pro-european, transmite IPN cu referința la emisiunea Obiectiv EuroAtlantic difuzata…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…

- Șefa statului Maia Sandu s-a intalnit, la Washington cu Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din Congresul SUA și cu Samantha Power, administratoarea USAID. In cadrul intrevederilor s-a discutat despre problema creșterii prețurilor la energie și perturbarile economice cauzate de razboiul…