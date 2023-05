Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Scriitorilor din Moldova (USM) susține inițiativa președintei Maia Sandu de a convoca pe data de 21 mai 2023 Adunarea Naționala „Moldova Europeana”, iar in acest sens indeamna cetațenii sa vina duminica in Piața Marii Adunari Naționale. Astfel, potrivit USM, Republica Moldova merita sa faca…

- Republica Moldova vrea sa adere "cat mai curand posibil" la Uniunea Europeana pentru a se proteja de amenintarea rusa si spera la o decizie "in urmatoarele cateva luni" cu privire la deschiderea negocierilor, a declarat presedinta Maia Sandu intr-un interviu acordat joi agentiei France Presse, citat…

- Intr-o postare pe Facebook, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj prin care indeamna la unitate pentru adunarea populara din 21 mai 2023: „Moldovenii s-au adunat de fiecare data pentru a decide soarta țarii. Ne-am adunat in Piața Marii Adunari Naționale și am cerut libertate…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, abia așteapta sa se intalneasca cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Oficialul canadian a venit cu un mesaj, in contextul vizitei Maiei Sandu in Canada in data de 11 mai 2023, transmite Știri.md.„Pentru prima data din 1992, un președinte al Republicii…

- In doar doua zile, 1500 de oameni au anunțat ca vor participa la Adunarea Naționala „Moldova Europeana”, la invitația șefei statului, Maia Sandu. Președinta Republicii Moldova a postat anunțul despre acest eveniment pe internet. Circa 1500 de persoane de pe internet au confirmat ca vor participa la…

- Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat a reacționat pe pagina sa de facebook dupa ce șefa statului Maia Sandu a chemat intreg poporul la o manifestație in Piața Marii Adunari Naționale. ,,A mai fost necesar sa ieșim in PMAN pentru a spune cu voce tare pentru toata lumea ca locul nostru este…

- Misiunea de sprijin pentru guvernul de la Chișinau și pentru contracararea „activitaților destabilizatoare” ale Rusiei ar urma sa fie lansata de Uniunea Europeana in luna mai a acestui an, a relatat pe 31 martie publicația specializata EUobserver, citata de ziarul moldovenesc Timpul. Cunoscuta sub numele…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a primit joi vizita președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. In cadrul intalnirii, a fost abordata tema racordarii Republicii Moldova la spațiul Uniunii Europene.