- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca recomandarea Comisiei Europene ca tara sa sa obtina statutul de candidata la aderarea la Uniunea Europeana (UE) reprezinta un rezultat mult asteptat si a subliniat ca in acest drum conteaza pe sprijinul si ajutorul Romaniei. „Ieri, am primit…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, face referire, in discursul tinut in sedinta comuna a Parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova, la parcursul de succes al Romaniei in ceea ce priveste aderarea la Uniunea Europeana, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comisia Europeana a decis joi noaptea sa recomande statelor UE ca Ucrainei și Republicii Moldova sa li se acorde statutul de țari candidate la integrarea in Uniunea Europeana. Natalia Gavrilița: Azi suntem cu un pas mai aproape de realizarea proiectului de țara a acestei generații – aderarea la familia…

- Președintele francez Emmanuel Macron a ajuns miercuri la Chișinau, dupa vizita pe care a efectuat-o in Romania. Macron s-a intalnit cu președinta Maia Sandu, iar cei doi au discutat despre relațiile bilaterale și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana.

- Republica Moldova si Romania vor organiza pentru prima data o sesiune comuna a parlamentelor lor, a anuntat presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, dupa o intalnire la Chisinau cu Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Igor Grosu a precizat ca se bucura ca prima sedinta…

- Ieri, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar Romania are obligatia de a o ajuta in acest demers, potrivit Agerpres. «Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult, informeaza Agerpres. ”Cred ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat luni ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar Romania are obligatia de a o ajuta in acest demers. „Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale de dezvoltare pentru…