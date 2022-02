Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, a exprimat angajamentul ferm de susținere a suveranitații și integritații Ucrainei, dupa recunoașterea de catre Federația Rusa a republicilor separatiste Donețk și Lugansk.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat vineri, la invitația Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri aliați și ai instituțiilor Uniunii Europene pe tema celor mai recente evoluții de securitate,

- Romania isi reafirma sprijinul puternic pentru suveranitatea și integritatea teritoriala ale Ucrainei dar și pentru dreptul acestei țari de a decide libera asupra aspirațiilor sale europene și euroatlantice – scrie președintele Klaus Iohannis, pe Twitter. Prezent la Reuniunea informala a Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei si pentru dreptul acestei tari de a decide liber asupra aspiratiilor europene si euroatlantice.

- Secretarul de stat Antony Blinken va vizita Ucraina saptamana aceasta, pe masura ce tensiunile dintre SUA și Rusia escaladeaza din cauza unei posibile invazii ruse, a anunțat marți Departamentul de Stat.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza „asistenta defensiva” armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei.

- Situatia tensionata de la frontiera Ucrainei cu Rusia ii preocupa pe toti liderii din flancul estic al NATO, dar si Alianta Nord-Atlantica. Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a organizat consultari cu partenerii din zona si a prezentat propria evaluare a situatiei.

- Presedintele Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din Ucraina din anii 1930, in timpul regimului sovietic al lui Iosif Stalin, cunoscuta sub numele de Holodomor. Liderul de la Casa Alba a reafirmat cu aceasta ocazie sprijinul pentru Kiev in actuala confruntare cu Moscova.