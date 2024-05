Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este așteptata, in perioada 17-18 mai, in Germania. Pe agenda șefei statului figureaza intrevederi cu liderii germani: președintele federal, Frank-Walter Steinmeier, cancelarul federal, Olaf Scholz și cu președinta Bundestagului, Barbel Bas. In cadrul vizitei…

- Liderul PSRM susține ca „recensamantul și referendumul au un singur scenariu și anume - lichidarea Republicii Moldova”. „Sunt doua acțiuni sau instrumente paralele cu militarizarea Republicii Moldova, cu exerciții militare unde americanii sar cu parașuta, in nordul țarii, cu romanii”, a declarat Igor…

- Bruxelles-ul va depune tot efortul pentru a finaliza cadrul de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana pana la 1 iulie curent, data incheierii mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene. Declarația a fost facuta de Prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, care impreuna…

- Irina Vlah, președinta Asociației „Platforma Moldova”, considera ca, daca opoziția va reuși sa se uneasca la alegerile prezidențiale din toamna, președinta Maia Sandu va pierde alegerile in primul tur. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Important” de la TVC21.

- Maia Sandu a lipsit Canal 5 de licența, deoarece au deranjat-o intrebarile incomode ale jurnalistei acestui post de televiziune. Declarația a fost facuta de Ilan Șor in cadrul unei transmisiuni live pe rețelele de socializare.

- Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat este invitatul de astazi de la UNInterviu pentru UNIMEDIA, din care veți afla „ce discuții” se duc pe dreapta in contextul alegerilor prezidențiale, cum i-a propus funcția de prim-ministru Maia Sandu, cand a fost ultima discuție cu șefa…

- Judecatorul Alexei Paniș a contestat refuzul președintei Maia Sandu de a-l numi in funcție, pana la atingerea plafonului de varsta. Intrebat daca motivul refuzului ar fi ca a anulat decretul șefei statului ce-l viza pe Vladislav Clima, Paniș a declarat la Puterea a Patra ca „nu am identificat vreo norma…

- Listele cu fermierii și producatorii agricoli care au beneficiat de subvenții de la stat in ultimii trei ani trebuie facute publice. O declarație in acest sens a fost facuta de președintele Maia Sandu, in cadrul unui eveniment, in contextul in care in care mulți dintre fermieri se pling ca nu primesc…