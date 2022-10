Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cere respectarea limitelor teritoriale ale Republicii Moldova, dupa ce luni dimineața trei rachete rusești indreptate spre Ucraina au survolat ilegal spațiul aerian al țarii.

- O incalcare flagranta a suveranitații Republicii Moldova. Astfel califica ministrul apararii survolarea spațiului aerian național de catre trei rachete rusești. Anatolie Nosatii spune ca rachetele prezenta un pericol major pentru aeronavele civile. De asemenea, o astfel de incalcare flagranta a spațiului…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a simtit ca va pierde si pur si simplu incearca sa intarzie acest moment. ”Trebuie sa facem totul ca fiecare cetatean al Rusiei sa recunoasca faptul ca propriul stat il priveaza de cel mai important lucru – dreptul la viata”, a declarat Zelenski.…

- Kremlinul a insistat luni ca Rusia va indeplini toate obiectivele „operațiunii militare speciale” in Ucraina, in ciuda regresului inregistrat in Harkov in weekend, transmite CNN. Dmitri Peskov a spus ca „președintele este intr-o comunicare constanta, la orice ora, cu ministrul apararii și cu toți liderii…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astazi, 23 august, la cea de-a doua ediție a Summitului „Platformei Crimeea”, desfașurat la Kiev. Aceasta a fost prezenta la eveniment in regim online.

- Maia Sandu va fi primita la Palatul Cotroceni si va avea intrevederi cu sefii celor doua Camere ale Parlamentului. Presedintele Klaus Iohannis va reafirma sprijinul ferm al Romaniei pentru procesul de reforme din Republica Moldova, pentru sustinerea parcursului sau european si pentru contracararea efectelor…

