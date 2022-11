Maia Sandu, primele declarații în urma deconectărilor masive de energie electrică Președintele Maia Sandu a venit cu o reacție in urma deconectarilor masive de energie electrica, care au afectat astazi intreg teritoriul R.Moldova. "Nu putem avea incredere intr-un regim care ne lasa pe intuneric și frig", a comentat Sandu, care a precizat totodata ca R.Moldova trebuie sa ramina parte a lumii libere, oricit de greu ar fi acum. "Rusia a lasat Moldova pe intuneric. Razboiul R Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

