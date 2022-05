Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul președintelui Republicii Moldova in ajunul zilei de 9 mai: „Vom onora veteranii si vom vorbi despre pace” Mesajul președintelui Republicii Moldova in ajunul zilei de 9 mai: „Vom onora veteranii si vom vorbi despre pace” Pe 9 mai, vom cinsti memoria celor cazuti in razboi, vom onora veteranii…

- In ajun de 9 mai, Maia Sandu a venit cu un mesaj de pace. Președintele a scris ca vom cinsti memoria celor cazuți in razboi, vom onora veteranii și vom vorbi despre pace! Șeful statului a publicat și un video cu cele doua vizite la doi veterani ai celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, a declarat ca Uniunea Europeana vrea sa ofere Republicii Moldova mai mult sprijin militar. In cadrul unei intalniri cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Charles Michel a declarat ca blocul comunitar…

- Pentru a se simti in siguranta, Republica Moldova – chiar daca este o tara neutra – trebuie sa investeasca mai mult in fortele sale armate, a declarat miercuri presedinta Maia Sandu, subliniind ca tara sa are nevoie de o armata functionala si moderna, capabila sa raspunda actualelor provocari. „O armata…

- Incepand de astazi, 20 aprilie, cetațenii din Republica Moldova care vor purta panglica Sfantului Gheorghe sau vor folosi simbolurile agresiunii ruse asupra Ucrainei, „Z”, „V”, vor fi amendați. Legea promulgata pe 19 aprilie de președinta statului Maia Sandu a fost publicata in Monitorul Oficial al…

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a laudat duminica pe moldoveni, dupa intalnirea cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru ca au primit refugiati din Ucraina. La randul sau, președintele Moldovei, a spus ca țara sa are nevoie de sprijin financiar pentru gestionarea refugiaților.…

- Granicerii ucraineni au arestat, miercuri, cel putin 60 de barbati ucraineni care incercau sa treaca ilegal granita in Republica Moldova, transmite miercuri DPA, citat de Agerpres.Ucrainenii care au fost arestați miercuri au incercat sa iasa din țara trecand Niprul. Ei au fost predati imediat autoritatilor…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu a anunțat vineri, 11 februarie, ca a ieșit pozitiv la testul pentru coronavirus, deși este vaccinat și „m-am protejat in mod constant”. Grindeanu este al treilea ministru dupa cel al Apararii, Vasile Dincu, si cel al Energiei, Virgil Popescu, depistat cu COVID-19 in ultimele…